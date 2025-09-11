Наврала в эфире ТВ? Многоженец Сухов не признал вину в домогательствах к дочке

Многоженец Иван Сухов, на которого возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, отрицает свою вину, сообщает РИА Новости .

Мужчина настаивает на том, что дочь оклеветала его. По словам Сухова, на девушку «оказало влияние телешоу», в котором она приняла участие.

Многоженец считает, что дочь специально наврала в эфире, так как от нее требовали пикантные подробности о его личной жизни.

По словам адвоката Александра Почуева, его клиент сейчас не имеет какого-либо статуса по делу. Это значит, что Сухов не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.

Ранее 19-летняя дочь многоженца Анна заявила в эфире телешоу, что когда ей было 14 лет, отец приставал к ней. На основании этой информации во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении Сухова. Отцу 30 детей грозит до 3 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.