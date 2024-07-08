НАТО перегруппировало авиацию из-за российского ракетного удара по Киеву

Североатлантический альянс начал перебрасывать свою авиацию из-за ракетных ударов армии России по Украине, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

К границе с Польшей отправляли «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker, который находился на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

Вместе с тем утверждалось, что в Италии подняли в небо противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon. С немецкой базы НАТО перебрасывали самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

Ранее жители Киева рассказывали о сильном пожаре и прилете по складу на военном заводе «Артем». Заявлялось, что объект поразили при ракетном ударе по украинской столице.