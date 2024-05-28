НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ

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Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов отметил, что в НАТО отрабатывают вблизи границы нанесение ядерных ударов по РФ, сообщает РИА Новости.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса», - добавил он.

По словам Кулишова, в ходе мероприятий отрабатывают сценарии ведения боевых действий против России, в том числе нанесение ядерных ударов.

Владимир Кулишов уточнил, что при такой ситуации нужно принять адекватные меры по защите и охране российских рубежей.

Ранее главы МИД 27 стран-членов ЕС обсудили возможную отмену ограничений на удары украинской стороной по российским территориям «натовским» вооружением.