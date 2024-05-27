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Боррель: отмену ограничений на удары по РФ «натовским» оружием обсудили в ЕС

Главы МИД 27 стран-членов ЕС обсудили возможную отмену ограничений на удары украинской стороной по российским территориям «натовским» вооружением, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС .

«(Обсудили — ред.) необходимость предоставления большего числа систем ПВО, в частности, Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия (для ударов — ред.) по территории РФ. Это дебаты, которые сейчас набирают обороты», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Европейский союз, по словам Борреля, серьезно принимает факт того, что Киев должен сопротивляться российским атакам.

«Мы видим, что некоторые страны снимают ограничения, чтобы Украина могла использовать поставляемую военную поддержку (для ударов — ред.) по территории России», — добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил союзникам Альянса разрешить Киеву бить по военным объектам на территории РФ оружием, которое ВСУ получает от Запада.