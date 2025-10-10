«Наташа, чего ты боишься?»: в Москве поймали сталкера

Сталкер в Москве на протяжении года преследовал студентку

25-летний парень в Москве на протяжении года преследовал бывшую возлюбленную. Ему удалось даже проникнуть на территорию учебного заведения в Госпитальном переулке, но там сталкера ждала встреча с правоохранителями, сообщается в официальном Telegram-канале Росгвардии.

Пара рассталась год назад, но ничто не могло остановить бывшего возлюбленного. Он всячески добивался возвращения пассии и постоянно преследовал ее. В этот раз он пробрался на территорию вуза, где училась девушка.

«Чего ты боишься? Наташа, не молчи! Помиримся?» — гласила табличка в руках молодого человека.

Тут в дело вмешались сотрудники вневедомственной охраны Главного управления по городу Москве, которые прибыли на место по сигналу тревоги. Они спросили, почему сталкер преследует девушку. Он ответил, что не понимает, почему та постоянно боится. Парня передали полиции.

Ранее мужчина в Татарстане оказался настоящим мастером сталкинга. Он пробрался в квартиру к бывшей девушке, взломал ее социальные сети, шантажировал сливом интимных фото и даже привлек к ситуации дочь экс-возлюбленной.

