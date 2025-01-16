Настоящее чудо: в Подмосковья мужчина вытащил людей из пожара

В ночь с 1 на 2 января в деревне Аверкиево в Павло-Посадском городском округе Подмосковья на помощь находящимся в горящем доме инвалидам пришел незнакомец, которого они приняли за святого Николая Чудотворца, сообщает Regions.ru .

После спасения людей при пожаре, который возник вследствие короткого замыкания, неизвестный мужчина скрылся, но его удалось отыскать через диспетчерскую службу. Выяснилось, что его действительно зовут Николай.

«В самом обыкновенном доме, где проживают мужчина-инвалид и женщина после инсульта, начался пожар. Надеяться людям внутри было не на кого», — рассказала местная жительница Вера Деменчук.

По ее словам, спастись сами люди из горящего дома никак не смогли бы: оба маломобильны. Бросившийся на помощь Николай заметил дым, сразу вызвал пожарных, обратился к соседям и помог вытащить инвалидов из полыхающего дома.