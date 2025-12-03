Насиловал и угрожал убить: пленивший женщину житель Подмосковья получил срок

сегодня в 15:34

Житель Подмосковья, удерживавший и насиловавший женщину, получил 6 лет колонии

Мытищинский суд огласил приговор мужчине, который удерживал женщину, насиловал ее и угрожал молотком. Ему назначили шесть лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, фигурант приревновал женщину и в июле 2025 года незаконно лишил ее свободы. Он силой удерживал ее и угрожал убийством — обещал забить молотком.

Также обвиняемый получил доступ к перепискам жертвы. Кроме того, он совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Его признали виновным в изнасиловании, нарушении тайны переписки, угрозе убийством, незаконном лишении свободы, насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима.

Ранее на Урале мужчина год хранил в погребе мумию убитой им сожительницы. Суд приговорил его к 13,5 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.