Насиловал и угрожал убить: пленивший женщину житель Подмосковья получил срок
Мытищинский суд огласил приговор мужчине, который удерживал женщину, насиловал ее и угрожал молотком. Ему назначили шесть лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
По данным следствия, фигурант приревновал женщину и в июле 2025 года незаконно лишил ее свободы. Он силой удерживал ее и угрожал убийством — обещал забить молотком.
Также обвиняемый получил доступ к перепискам жертвы. Кроме того, он совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера и изнасилование.
Его признали виновным в изнасиловании, нарушении тайны переписки, угрозе убийством, незаконном лишении свободы, насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима.
Ранее на Урале мужчина год хранил в погребе мумию убитой им сожительницы. Суд приговорил его к 13,5 годам лишения свободы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.