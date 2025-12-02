На Урале мужчина год хранил в погребе мумию своей убитой сожительницы

Уралец получил 13,5 лет за убийство сожительницы, мумию которой он хранил год

В Каменске-Уральском Свердловской области городской суд вынес приговор Максиму Попову, назначив ему 13 лет и 6 месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении убийства своей сожительницы и краже мобильного телефона, сообщает Поясним за Тагил .

Согласно материалам дела, в августе 2023 года обвиняемый и жертва работали сторожами в коллективном саду, проживая в предоставленном им доме. Весной следующего года садоводы-соседи заметили пропажу сначала женщины, а затем и ее сожителя. Осенью в этот дом вселились новые сторожа, которые и обнаружили в погребе мумифицированное тело. Экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат пропавшей.

В процессе судебного разбирательства Попов отвергал свою причастность к совершенному убийству, настаивая на том, что его сожительница умерла по естественным причинам. Однако суд, проанализировав представленные доказательства, посчитал его аргументы необоснованными.

В то же время мужчина признал, что позже похитил мобильный телефон у незнакомой покупательницы в магазине.

