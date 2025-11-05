Насилия не было: девушка получила смертельный удар током в тувинской сауне

сегодня в 14:36

Девушку обнаружили мертвой в тувинской сауне после удара током

В одной из саун Кызыла (Республика Тыва) был обнаружен труп молодой девушки. Предварительно, ее ударило током, сообщает «112» .

Сауна, в которой произошла трагедия, находится на улице Оюна Курседи. Накануне там обнаружили тело 21-летней девушки.

По предварительным данным, в вечер трагедии в сауне отдыхала компания молодых людей. Погибшая могла веселиться с ними.

По предварительным данным, смерть девушки наступила в результате удара током. Следов насилия на теле не обнаружено. Местные правоохранители проводят расследование и опрашивают сотрудников сауны.

Ранее москвичка получила удар током, пока принимала душ. Пострадавшая считает, что все случилось из-за старой проводки.

