Москвичка получила удар током, пока принимала душ

В Северном Тушино девушка получила удар током через воду, когда принимала душ. Пострадавшая считает, что все случилось из-за старой проводки, сообщает Baza .

Известно, что девушка по имени Александра находилась в ванной, пока у нее работала новая стиральная машина. Во время ополаскивания жительница столицы получила легкий разряд током, но отделалась только испугом. Позже врачи успокоили москвичку, что ее здоровью ничего не угрожает.

Александра полагает, что удар током произошел из-за проблем с проводкой, поскольку ее дом построили еще в 1990-х годах. Вероятно, у электроприборов и оборудования в ванной отсутствовало заземление.

«Также электрики уточнили, что проблема может быть связана с соседями, которые подключили заземляющий кабель к трубе», — добавляется в статье.

Между тем в Подмосковье расследуется уголовное дело в отношении мужчины, дочь которого умерла от удара током. Девочке было 9 лет.

