Нашли у гимназии: бывший послушник отца Сергия* покончил с собой на Урале

Рядом с гимназией в Екатеринбурге было найдено тело бывшего послушника Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого ранее был опальный отец Сергий*. Мужчина покончил с собой, сообщает URA.RU .

Филипп М. родила в Тыве, затем переехал на Урал. Будучи подростком, поселился в монастыре одиозного Сергия Романова*. В 2020 году Филипп раскрыл правду о жестоких порядках в обители и стал героем документального фильма журналистки Ксении Собчак.

Также мужчина в эфире канала «Вести» рассказал, что послушников строго наказывали и истязали. По его словам, в монастыре избивали ремнем, применяли электрические кабели. Некоторых послушников били палками по пяткам за то, что те ходили купаться. После этого пострадавшие не могли нормально ходить.

24 мая 2026 года тело Филиппа было найдено на проспекте Ленина, 33. Рядом находится гимназия. Предварительно, мужчина покончил с собой. Ему было 36 лет.

Сергий Романов* получил семь лет колонии за разжигание ненависти, склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

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