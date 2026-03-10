Нашли тело спустя 21 дней: пациент упал в шахту лифта больницы в Майкопе

Пожилой мужчина упал в шахту лифта больницы в Майкопе и погиб. Тело 69-летнего пациента обнаружили лишь через три недели, сообщает 112 .

Вахтанг Т. пропал в начале февраля, прямо накануне операции. Поиски осложнили неработающие камеры видеонаблюдения в больнице Почти месяц спустя пациента обнаружили, но уже погибшим.

Выяснилось, что ночью освещение не работает, а лифт регулярно выходит из строя: он резко останавливается, а двери открываются еще до прибытия на нужный этаж.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели человека).

