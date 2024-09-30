Нашествие косолапых: медведи держат в страхе жителей Петропавловска-Камчатского

С 26 сентября в городе наблюдается нашествие хищников. Медведи гуляют в любое время суток, не боясь людей. Маршруты для прогулок они выбирают различные. Хищников замечали и у трассы, и в поле, и в черте города.

Например, несколько медведей любят гулять возле жилых домов и образовательных учреждений. 30 сентября одного хищника заметили около школы №4 на Партизанской улице, а до этого — вблизи школы №2.

Жители Петропавловска-Камчатского боятся выходить на улицу и отпускать детей на учебу. Хищники держат в страхе весь город. По официальным данным, за сезон зафиксировано 450 случаев выхода медведей к населенным пунктам. В округе ввели режим повышенной готовности.

Некоторые жители жалуются, что спасатели не реагируют на обращения о гуляющих медведях. На горячих линиях обеспокоенным людям говорят, что голодные хищники — это вполне нормально для данного сезона. Патрулей в городе также не видно.

Ранее кровожадного медведя-людоеда застрелили в Приморье. Он успел убить двух человек.