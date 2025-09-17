Нашествие акул продолжается: хищников обнаружили у пляжей Шарм-эш-Шейха
Акул обнаружили возле пляжей в Шарм-эш-Шейхе в Египте
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Нашествие акул в Египте продолжается. Хищников обнаружили рядом с пляжами в Шарм-Эш-Шейхе, в 100 километрах от зоны, где они были замечены сутки ранее, сообщает SHOT.
Акула плавала всего в пяти метрах от берега.
Первыми хищника обнаружили спасатели. Они попросили людей спешно покинуть воду.
16 сентября акул заметили рядом с берегами Макади и Хургады в Египте. Там закрыли примерно 10 пляжей популярных отелей.