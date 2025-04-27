Нашел чужую закладку: школьник скончался от передозировки в Екатеринбурге

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15-летний школьник скончался от передозировки в Екатеринбурге

На улице Данилы Зверева в Екатеринбурге нашли умершего 15-летнего школьника, сообщает E1.ru .

Тело обнаружила мать подростка.

Предположительно, мальчик нашел чужую закладку наркотиков. Пока неясно, каким веществом отравился школьник, эта информация будет известна после экспертизы.

Свердловские следователи данный инцидент не комментируют.

При этом удалось выяснить, что мальчик рос в неполной семье.

Ранее на уроке впала в кому 15-летняя школьница. Инцидент произошел в Выксе Нижегородской области.