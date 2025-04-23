«Вырубилась» на уроке: 15-летняя школьница впала в кому под Нижним Новгородом

Восьмиклассница впала в кому на уроке в нижегородской школе из-за отравления

15-летнюю ученицу доставили в больницу прямо из школы с отравлением неизвестным веществом, инцидент произошел в Выксе Нижегородской области, сообщает NewsNN .

Предварительно, на уроке классный руководитель заметил, что одна из учениц вялая, она постоянно «отключалась». Учительница попыталась привести школьницу в чувство, но это не помогло. Тогда она решила вызвать скорую помощь.

Подростка доставили в реанимацию в состоянии комы. В медучреждении врачи предварительно диагностировали у пациентки отравление неизвестным веществом.

Как рассказала правоохранителям мать школьницы, у девочки ранее были проблемы с алкоголем и наркотиками, а еще она пыталась покончить с собой. Из-за этого она лечилась в психиатрической больнице.

Как уточнил источник, девочка также состоит на учете в ПДН, а на ее маму несколько раз составляли протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.