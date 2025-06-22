NASA выявило мощный выброс тепла около ядерного объекта Ирана

Система наблюдения NASA зарегистрировала мощный выброс тепла возле ядерного объекта у Фордо в Иране незадолго до объявления Штатов об авиаударе, сообщает ТАСС .

Как пишет газета The New York Times, один из таких сигналов зафиксирован примерно за 30 минут до объявления президентом США Дональдом Трампом об ударах по территории Ирана. Такие сигналы система обычно улавливает там, где идут бомбардировки или наблюдаются масштабные пожары.

Хотя в иногда система наблюдения NASA может также фиксировать промышленные выбросы или природные пожары. Но около Фордо за последний месяц подобных событий не было.

Ранее Трамп заявил, что американские ВВС провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране. МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после атак США по ядерным объектам Ирана.