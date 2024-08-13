«Нас скоро всех прикончат»: напавшие на Курскую область боевики отчаялись

Некоторые из прорвавшихся в Курскую область украинских военных заявили, что не знают реальной задачи, которая стоит перед ними во время боевых действий. В рядах боевиков также пожаловались на большое количество погибших сослуживцев, сообщает aif.ru .

В социальных сетях некоторые из бойцов ВСУ, участвовавших в нападении на курское приграничье, утверждали, что командование приказало им окопаться и оборонять захваченные позиции. Вместе с тем боевики жаловались что «не знают, что им делать».

«Много „двухсотых“. Нас скоро всех прикончат. Помощи нам не обещают. „Броня“ сожжена. Уходить, если не сдохнем, придется пешком по лесам», — пишут бойцы ВСУ в соцсетях, рассказывая о ситуации в Курской области.

В Минобороны России ранее заявляли, что операция по ликвидации прорвавшихся в приграничные районы боевиков продолжается.