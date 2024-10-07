Нарышкин: план атаки на Курскую область включал минирование АЭС

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить и заминировать Курскую АЭС, сообщает РИА Новости .

По его словам, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, если бы киевскому режиму удалось осуществить план по захвату российской атомной электростанции. Нарышкин уточнил, что мог бы повториться сценарий, который развернулся после аварии на Чернобыльской АЭС.

Также глава СВР заявил, что западные спецслужбы осуществляли подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, которые должны были провести ряд провокаций на различных АЭС в России.

В основном их подготовкой занималась британская МИ-6. Она совместно с ГУР Минобороны Украины разрабатывала операцию по подрыву ЛЭП, связывающих российские АЭС с национальной энергосистемой.

Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую атомную электростанцию, этому помешала отечественная система ПВО, которая отбила удары. АЭС работает в штатном режиме.