Наркоторговцы прислали кокаин вместо бананов на овощебазу в Калининграде

Mash: более 76 кг кокаина вместо бананов прислали на овощебазу в Калининграде

Наркоторговцы по ошибке прислали кокаин вместо бананов на овощебазу в Калининграде. Правоохранители обнаружили более 76 кг запрещенного вещества, сообщает Mash .

Сотрудники ООО «Виктория Балтия» разгружали ящики с колумбийскими бананами, когда заметили под слоем фруктов 76 спрессованных брикетов с кокаином. Сразу поставили в известность заместителя директора, после чего руководитель вызвал полицию.

Груз следовал из Германии в Калининград через Литву. Бананы вез 44-летниий гражданин Белоруссии. Он отдал ящики сотрудникам склада и поехал в сторону Польши.

Оперативники изъяли запрещенные вещества и возбудили уголовное дело за сбыт, производство и пересылку наркотиков, а за несостоявшийся акт наркоторговли. Если удастся поймать преступника, ему могут дать пожизненный срок.

Ранее силовики пресекли в Москве деятельность наркокондитеров, которые прятали запрещенные вещества в печенье и конфетах. Все наркотические средства в особо крупном размере были изъяты специалистами.