«Наркоманы»: бородачи заставили извиняться члена «Русской общины»

Толпа кавказцев окружила участника «Русской общины» в Пыть-Яхе и потребовала от него извинений за то, что тот ранее обвинил их друзей в употреблении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал движения.

Участник «Русской общины» увидел двух кавказцев, сидевших на детской площадке. По его словам, у одного был наркотический «отходняк», а второй был просто пьян. Он заснял их на видео, а затем вызвал полицию и скорую.

Через некоторое время к активисту подошла группа мужчин, которых он назвал «бородачами». Они сообщили, что одному из заснятых на детской площадке кавказцев пробили голову монтировкой, потому ему было плохо.

Мужчины заставили участника «Русской общины» принести извинения. Вскоре, как утверждает Telegram-канал движения, выяснилось, что герой видеоролика «оказался обычным наркоманом». Теперь уже активист хочет добиться извинений от подошедших к нему кавказцев.

Также Telegram-канал движения заявляет, что в регионе действует «кавказская община», которая призывает к расправе над участниками «Русской общины».

Ранее в Уфе суд оштрафовал пенсионерку, которая вступилась за «Русскую общину» в комментариях «ВК». Она упомянула экстремистский лозунг и оскорбила пользовательницу.