«Замоташка, валите в кишлак»: хвалившую «Русскую общину» пенсионерку наказали

В Уфе суд оштрафовал пенсионерку, которая вступилась за «Русскую общину» в комментариях «ВК», упомянула экстремистский лозунг и оскорбила пользовательницу по имени Алима, назвав ее «шерстяной замоташкой». Женщина говорила, что благодаря «Русской общине» будет «порядок в стране», обратили внимание «Осторожно, новости» .

Октябрьский районный суд Уфы 21 июля рассмотрел дело 67-летней Зои К., которую обвинили по административной статье о распространении экстремистских материалов. Правоохранители заинтересовались комментариями нарушительницы в паблике «Плохие новости» под публикацией об инциденте с «Русской общине» во Всеволожске, когда во время рейда активистов погиб человек. Уфимка спорила с другими пользователями и одобряла деятельность организации.

«Я у себя дома! В своей стране живу! Валите к себе в кишлак, спасибо „Русской общине“! Порядок будет в стране», — писала 67-летняя Зоя, отвечая пользовательнице по имени Алима в соцсети «ВКонтакте».

Далее оппонентка назвала пенсионерку «защитницей убийц» и заявила, что не ей решать, кому и где жить. В ответ Зоя обозвала ее и упомянула признанный экстремистским лозунг «Россия для русских»: «Шерстяная замоташка! В кишлаке будешь командовать! Россия для русских!»

Из-за использования экстремистского лозунга на пенсионерку возбудили административное дело. Суд признал женщину виновной, но учел пенсионный статус фигурантки и назначил минимальный штраф в 3000 рублей.