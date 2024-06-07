Наркодилер в Подмосковье пытался сбыть крупную партию эфедрона

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В Щелкове задержали мужчину, который пытался сбыть крупную партию наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался сбыть крупную партию эфедрона около одного из домов в микрорайоне Лосиный Остров-1 в Щелкове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

У злоумышленника изъяли три свертка с веществом светлого цвета и смартфон с фотографиями координат для закладок. Правоохранители также обнаружили три таких же свертка в деревне Оболдино. Общая масса изъятого вещества составляет 3 кг.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках упакован наркотик эфедрон массой 1,5 кг. По словам преступника, он должен был спрятать вещества в Подмосковье и Республике Татарстан.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Домодедове двое наркоторговцев на велосипедах расстреляли из пистолета сотрудника полиции. Ведется розыск преступников.