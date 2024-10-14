Напавший на полицейского в Стерлитамаке ранен

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В Стерлитамаке ранены полицейский и напавший на него мужчина

В Стерлитамаке ранены полицейский и напавший на него на крыше торгового центра мужчина, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Вечером в понедельник в дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку поступило сообщение о хулигане в местном торговом центре.

Прибывшие полицейские сначала попытались успокоить мужчину, но он бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. Силовики применили табельное оружие.

«В настоящее время сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.