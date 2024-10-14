Полицейские в Стерлитамаке застрелили буйного мужчину с ножом
В Стерлитамаке на крыше торгового центра полицейские застрелили мужчину
В Стерлитамаке на крыше торгового центра полицейские застрелили мужчину, который кидался на них с ножом, сообщает Telegram-канал StrLive.
Очевидцы сняли видео, на котором человек на крыше здания торгового центра «Сити Молл» ведет себя агрессивно.
Полицейские сначала уговаривали его успокоиться, затем попытались задержать. Мужчина отступал к краю кровли, затем выхватил нож и кинулся на силовиков.
Очевидцы услышали выстрелы, позже, по их словам, тело спустили на тросах.