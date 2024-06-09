Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» рассказал, почему началась драка

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» рассказал, что драка между ними началась после того, как Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку. По словам Романа Медведкина, он не смог этого стерпеть, сообщает SHOT.

Сначала между мужчинами начался конфликт на словах, затем он перерос в драку. Сам рокер рассказал, что изначально Щельцин и его друг напали на него и начали вдвоем избивать. После этого напавший достал нож и накинулся сначала на друга Щельцина, который скончался в машине скорой, а затем на него самого.

По словам родных Щельцина, сама девушка подталкивала своего спутника, чтобы тот избил друзей. Они уверены, что ситуация завязалась после того, как друзья сделали замечание шумной паре.

На данный момент глава АНО «Цифровые технологии» в сознании в хирургическом отделении, угрозы его жизни нет.

В столице в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре мужчина напал на двух других мужчин с ножом во время ссоры. Одному из пострадавших нанесли не менее девяти ударов в область жизненно-важных органов, от которых он умер в машине скорой помощи.