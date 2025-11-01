Нападение паука: россиянка обнаружила огромную шишку на отдыхе в Египте

Здоровая шишка выросла у туристки из РФ после нападения насекомого в Египте

Женщина отдыхала с сестрой в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе. Насекомое укусило пострадавшую во время ужина в баре на пляже. В это время было уже темно.

Позже у туристки появилась гематома, она стремительно росла. Медик в отеле не смог сказать точно, чей это укус. При этом россиянка считает, что на нее напал верблюжий паук (сольпуга).

Огромные пауки (длина до 15 см) становятся активными вечером и ночью, их часто можно встретить на курортах в Египте. Эти насекомые моментально нападают и быстро убегают. Выглядят они жутко, но не ядовиты.

При этом укусы сольпуги могут вызывать у человека сильное воспаление. Еще они могут быть причиной инфекций и заражения крови, так как в челюстях пауков есть остатки гниющей пищи, которые могут попасть в рану.

Российской туристке удалось снять воспаление после укуса египетскими мазями.

