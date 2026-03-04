Нападение на российский газовоз Путин назвал террористической атакой
Фото - © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин квалифицировал происшествие с газовозом РФ в Средиземном море как акт терроризма. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, пишет РИА Новости.
«Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал Путин.
Ранее в министерстве транспорта России сообщили о том, что накануне российское судно-газовоз подверглось атаке украинских беспилотных катеров в нейтральных водах неподалеку от Мальты.
Украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами члена ЕС — Республики Мальта — 3 марта. Экипаж корабля удалось спасти.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.