Нападение на российский газовоз Путин назвал террористической атакой

сегодня в 20:45

Президент России Владимир Путин квалифицировал происшествие с газовозом РФ в Средиземном море как акт терроризма. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, пишет РИА Новости .

«Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал Путин.

Ранее в министерстве транспорта России сообщили о том, что накануне российское судно-газовоз подверглось атаке украинских беспилотных катеров в нейтральных водах неподалеку от Мальты.

Украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами члена ЕС — Республики Мальта — 3 марта. Экипаж корабля удалось спасти.

