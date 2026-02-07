Нападавший ударил охранника общежития медвуза Уфы ножом в бедро и челюсть

Охранник пытался остановить зашедшего в общежитие медвуза Уфы нападавшего. Его ударили ножом в бедро и челюсть, сообщает Baza .

В глаза одному из учащихся распылили «перцовку». У парня химический ожог.

Также во время атаки 17-летний молодой человек был ранен ножом в руки и шею. Еще три человека пропустили удар в живот и спину.

Другого студента атаковали ножом пять раз.

Ранее сообщалось, что резню в общежитии медвуза 7 февраля устроил 15-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело. Также пострадали два полицейских. Известно, что нападавший выкрикивал националистические лозунги.

