Нападает на людей, поджег подъезд: неадекват из Подмосковья кошмарит соседей

В подмосковном поселке Зендиково неадекватный 19-летний житель кошмарит соседей. Он нападает на людей, намеренно топит квартиры, режет провода, а недавно поджег подъезд, сообщает «Осторожно, новости» .

Кошмар происходит в доме № 2 на Октябрьской улице. Парень регулярно громит собственное жилье, складывает сломанную мебель под двери соседям, обливает лестницу уксусом, разбивает стоящие у подъезда автомобили.

По словам жильцов, за полгода их квартиры топили четыре раза. Неадекватный парень специально оставляет включенной воду. Люди утверждают, что он стоит на учете в психиатрической больнице. Он избивал мать и бабушку, поэтому родственники съехали из квартиры.

На юношу написано уже пять заявлений в полицию. Реакции от правоохранителей не было. 24 декабря он вынес в подъезд матрас и подушки, а затем поджег. После этого парня забрали в психиатрическую клинику, но жильцы боятся, что он снова вернется.

«Мы сами видели, как он бежит за матерью с ножом, чтобы отобрать деньги. Она пряталась в магазине, рассказывая, что сын грозит ее убить. В доме много детей, есть ребенок-инвалид, а участковый нас игнорирует», — рассказали жители.

Ранее в Энгельсе неадекватный мужчина выстрелил в 15-летнего парня и избил его за то, что тот просто пробежал рядом с ним. Подростка госпитализировали только на следующий день.

