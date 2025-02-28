Нанес 6 ножевых: мужчина зверски зарезал своего знакомого в столице
Пьяный мужчина до смерти забил ножом знакомого в столичной квартире
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Минувшей ночью мужчина 6 раз ударил своего знакомого ножом в квартире на Новорублевской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Приятели вместе употребляли алкогольные напитки. Вдруг мужчины что-то не поделили, и один нанес другому 6 ударов ножом. От полученных травм пострадавший сразу скончался.
По факту смертельной поножовщины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранта дела задержали. В ближайшее время ему намерены предъявить обвинение и изыбрать меру пресечения.
Ранее росгвардейцы Подмосковья задержали 75-летнего мужчину, который ударил своего знакомого ножом.