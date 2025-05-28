«Налетай на нее»: экс-участница «Дома-2» приказала собаке растерзать кошку

Экс-участницу «Дома-2» Викторию Царькову обвиняют в жестоком обращении с животными после того, как она попыталась натравить свою собаку на гуляющую в подъезде дома кошку, сообщает Baza .

Девушка вместе с псом вернулась с прогулки домой около 3 часов ночи. Зайдя в фойе жилого комплекса, звезда реалити увидела у лифта кошку, которая гуляла одна. Царькова попыталась натравить на нее свою собаку.

«Давай, Джордан, налетай на нее!» — приказала девушка своему псу, однако тот не стал выполнять команду.

Затем Царькова обратилась к консьержке. Она потребовала, чтобы та выгнала кошку на улицу. Однако женщина сказала, что животное на самом деле живет в этом доме, она не стала ее выгонять.

После этого Царькова возмутилась и написала в чат жильцов, попутно выложив видео, на котором она пытается натравить собаку на кошку. Соседи возмутились ее поведению и обвинили в жестоком обращении с животными. Между тем нашлись и хозяева кошки. Оказалось, что животное живет в одном из офисов жилого комплекса.

Ранее был задержан мужчина, пытавшийся отравить таблетками зверей в Московском зоопарке. Он раскидал таблетки в вольерах у рысей и леопарда.