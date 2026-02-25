Наказание настигло спустя 33 года: в Амурской области поймали жестокого убийцу

Убивший семерых в Новый год под Екатеринбургом получил почти 15 лет колонии

Жителя Амурской области задержали и доставили в Свердловскую область, где 33 года назад он совершил жестокое убийство. В новогоднюю ночь мужчина лишил жизней семерых человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина познакомился с жителями Каменск-Уральска незадолго до трагедии. В ночь на 1 января 1993 года мужчина убил сразу 7 человек, причем двое из них были несовершеннолетними. Затем он ограбил жилье и скрылся.

Долгое время поймать преступника не удавалось, потому что он бродяжничал и скрывался от правоохранителей из-за преступлений, совершенных в другом регионе. В 2024 году криминалисты и следователи снова проанализировали дело.

С помощью многочисленных экспертиз им удалось установить личность мужчины. Его доставили из Амурской в Свердловскую область. По делу допросили более 150 человек, назначено и проведено 56 экспертиз. В итоге мужчина сознался в совершении преступления. Его приговорили к 14 годам и 11 месяцам заключения в колонии строгого режима.

Ранее 58-летнему жителю Раменского предъявили обвинение в убийстве, совершенном 28 лет назад. Также его обвиняют в разбое, похищении человека и документов.

