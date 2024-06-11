НАК: свыше 130 терактов и диверсий предотвратили в ЦФО с февраля 2022 года

С начала проведения СВО правоохранительные органы предотвратили 134 теракта на территории ЦФО. Также пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций (МТО), сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Правоохранителям удалось предотвратить 8 терактов на гособъектах и в местах большого скопления людей. Преступления готовили выходцы из стран Центральной Азии.

Террористические угрозы вынудили власти начать работу по профилактике и недопущению вовлечения граждан в преступную деятельность. Об этом договорились во время заседания НАК во главе с председателем комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым.

Во время выступления он отметил, что противник наращивает усилия в террористической деятельности на территории России и пытается ослабить поддержку ресурсов ВС РФ, спровоцировать панику среди населения. ДРГ продолжают попытки прорваться через границу и вербуют не только россиян, но и трудовых мигрантов.

Также Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность украинской военной разведки к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл».