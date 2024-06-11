В ФСБ рассказали, кто стоит за терактом в подмосковном «Крокус сити холле»

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Бортников: установлена причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность украинской военной разведки к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что западные и украинские спецслужбы продолжают расширять круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории РФ, а также оказывают содействие международным террористическим организациям в их подготовке и оснащении.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном „Крокус Сити холле“», — сказал Бортников на заседании НАК.

22 марта террористы ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте концертного зала «Крокус сити холл», где 22 марта произошел теракт, могут создать памятный сквер.

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность», — сказал глава региона.