Находящиеся под следствием руководители «Пикет» попросились на домашний арест

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ТАСС: продавшие ВС РФ низкосортную броню на 2 млрд просятся на домашний арест

Начальство группы компаний «Пикет» обратилось в суд с новым прошением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигуранты дела попросили перевести их под домашний арест. В данный момент они находятся в СИЗО.

Руководство ГК «Пикет» обвиняют в том, что они продали ВС РФ 20 тыс. бронежилетов низкого качества. Сумма сделки составила два млрд рублей.

Ранее свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к поставкам некачественных бронежилетов в ВС РФ. Против мужчины и его подчиненных возбуждено уголовное дело.