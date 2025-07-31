Наезд на семью с детьми после атаки на «Крокус» оказался продолжением теракта

Наезд на семью с детьми, который совершил преступник сразу после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, был одним из этапов преступления. Так исполнители хотели увеличить количество жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы уголовного дела.

Мирзоев Д. Б.* увидел, что по пешеходному переходу идут двое родителей и столько же детей. Затем мужчина, реализовывая теракт, наехал на них на машине.

Теракт в «Крокусе» совершили четыре человека 22 марта 2024 года. Во время него погибли 149 человек. После атаки четверо террористов пытались скрыться. Автомобилем управлял Мирзоев*. Он признался, что сбил людей специально. Из-за наезда получили ранения восьмилетний мальчик и его 11-летняя сестра.

После преступления террористы пытались сбежать на Украину. Однако их успели задержать в Брянской области и привезти в Москву.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» совершили его не из-за религиозного фанатизма. Основной мотивацией были деньги.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.