ТАСС: исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» совершили его ради денег

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В действиях Фаридуни Ш.*, Мирзоева Д. Б.*, Файзова М. З.* и Рачабализоды С.М.* не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам», — сообщается в материалах дела.

Отмечается, что они действовали с целью получения обещанного вознаграждения.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.

*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.