«Наелись и спят»: в Сети появилось странное видео с росгвардейцами в лесу

В Сети опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть довольно милую картину — три сотрудника Росгвардии мирно спят в лесу под приятным весенним солнцем, сообщает Baza .

Видео было снято под Балашихой рядом с рекой Чернявкой. Почему росгвардейцы решили отдохнуть среди белого дня, да еще и выбрали для этого лесную глушь, непонятно.

Автор видео не решился тревожить сотрудников — он не стал будить силовиков и отправился восвояси.

Ранее квадроберы вновь стали появляться на улицах Москвы. На днях их заметили в Щукине, где дети резвились на лужайке.