Видео: квадроберы резвились на лужайке на северо-западе Москвы

Квадроберы вновь стали появляться на улицах Москвы. На днях их заметили в Щукине, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Очевидцы запечатлели на видео, как дети-квадроберы гуляют на улице. Ребята надели соответствующую атрибутику: маски животных, хвосты.

Дети выбрали для себя небольшую полянку с зеленой травой, а затем встали на четвереньки и начали прыгать по земле, подражая движениям кошек и собак.

Между тем рядом играли в футбол другие подростки.

В I квартале 2025 года спрос на атрибутику для квадроберов упал на 64%. А вот в мае 2024 года продажи такой продукции били рекорды.