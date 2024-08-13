Надоумила жена: в Кузбассе супруги напали на 73-летнюю женщину ради 2 тыс рублей

В Кузбассе семейную пару осудили по делу о разбойном нападении на пенсионерку

Суд в Прокопьевске признал виновными супружескую пару по делу о разбойном нападении на 73-летнюю женщину. По версии следствия, муж с женой отняли у женщины 2 тыс. рублей, угрожая ей ножом, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По словам потерпевшей, вечером к ней пришла женщина, которая помогала по хозяйству. На встречу она явилась вместе с мужем, который стал требовать с пенсионерки деньги.

Пожилая женщина отказала злоумышленнику, после чего он достал нож. По итогу пенсионерка отдала вооруженному супругу помощницы 2 тыс. рублей.

«Женщина была настолько напугана, что только утром решилась обратиться к участковому, которого встретила на улице», — сообщили в МВД.

Злоумышленников задержали и изъяли у них нож. Правоохранители также выяснили, что инициатором разбойного нападения на женщину стала ее помощница, которая уговорила на преступление мужа.

Суд признал супружескую пару виновными. Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщина — к 4,5 годам условно.