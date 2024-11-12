Надеется договориться: начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим

В Абхазии протестующие против ратификации договора с Россией об инвестициях заблокировали верхний Гумистинский мост, к возмущенным гражданам прибыл глава ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба, он надеется наладить с людьми диалог и решить проблему, пишет РИА Новости .

«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство (республики — ред.) подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — пояснил Авидзба.

Глава ГАИ назвал обстановку на главной республиканской дороге, которая тянется от российской до грузинской границы, нехорошей. Движение на данном участке пока перекрыто протестующими.

Возмущенные жители Абхазии поздно вечером 11 ноября заблокировали все три моста, через которые можно попасть из России в столицу республики Сухум.

Утром 12 ноября протестующие разблокировали Кодорский мост. К этому их подтолкнуло обещание одного из парламентариев помочь освободить из изолятора временного содержания шестерых участников протеста.