Над Курском сбили четыре украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Курском, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В результате атаки БПЛА есть повреждения частных домов.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — отметил он.

В первой половине дня 7 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников два российских региона. Дроны были сбиты над Брянской и Курской областями.

