Над Крымом и Азовским морем сбили почти 20 украинских дронов за ночь

сегодня в 09:41

Минобороны: 19 БПЛА сбили за ночь над Крымом и Азовским морем

Российские системы ПВО за ночь 7 июня сбили 19 беспилотников ВСУ, которые летели над Азовским морем и Крымом, сообщает Газета.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские БПЛА также ликвидировали в небе над другими регионами России.

В частности, над Крымом уничтожили 11 беспилотников, над Азовским морем — 8 БПЛА. Также средства российской противовоздушной обороны подбили 6 дронов над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, еще один беспилотник поразили над Ростовской областью.

Ранее в Министерстве обороны отчитывались, что самолеты Су-34 ликвидировали замаскированную технику и личный состав ВСУ. Удар нанесли фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.