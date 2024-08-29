Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте ведут работу экстренные службы.

Ранее сообщалось, что глава Стародубского муниципального округа в Брянской области Александр Подольный ранен при атаке ВСУ на село Курковичи.