Над Брянской областью сбили украинский дрон

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В небе над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — сообщил он.

В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее в районе Подольска сбили два БПЛА, летевших на Москву. Кроме того, дроны, летевшие на столицу, были сбиты в городском округе Коломна и Раменском муниципальном округе.