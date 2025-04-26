сегодня в 23:38

Над Брянской областью сбили три дрона ВСУ

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Киев в очередной нарушил договоренности Москвы и Вашингтона о паузе в российско-украинских ударах по энергообъектам. За прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на энергообъекты в четырех регионах России.