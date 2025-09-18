Начальник отдела Минздрава вытащил пассажира, упавшего на рельсы метро в Москве

Молодой человек оступился и улетел с платформы вечером 17 сентября. Сидоренко в это время возвращался с работы и стал очевидцем ЧП.

Он связался с дежурным и начал подавать знаки машинисту, чтобы остановить поезд. Состав затормозил, когда до упавшего пассажира оставалось буквально несколько сантиметров.

Чиновник Минздрава вместе с другими очевидцами помог парню выбраться на платформу.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас мужчину с гипертоническим кризом на борту самолета. Он в течение часа стабилизировал состояние пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.