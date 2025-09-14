сегодня в 17:00

Глава Минздрава Мурашко спас мужчину с гипертоническим кризом на борту самолета

На рейсе Москва — Ханой министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас мужчину с гипертоническим кризом, сообщает SHOT .

На третьем часу полета в Ханой 50-летнему россиянину стало плохо. У мужчины случился гипертонический криз.

Вьетнамский экипаж обратился к пассажирам лайнера в поисках медика. Тем же рейсом в командировку во Вьетнам летел и глава Минздрава. Мурашко в течение часа стабилизировал состояние мужчины.

Пациента удалось спасти. После проведенных лечебных мероприятий и приема нужных лекарств россиянин благополучно долетел до Ханоя.