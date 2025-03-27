Началась паника: опубликовано видео с затонувшего в Египте батискафа с россиянами

В Сети появились кадры того, что происходило на борту затонувшего в Египте батискафа с россиянами за несколько минут до катастрофы, сообщает SHOT .

На видео показано, как пассажиры, а особенно дети, веселились, рассматривая морское дно и рыб. Но внезапно судно ударилось о риф и стало тонуть. На борту началась паника.

Члены экипажа открыли два единственных выхода из батискафа. Однако внутри началась сильная давка: 45 человек пытались выбраться из воды, а многие хотели спасти детей первыми. В результате некоторым не удалось вовремя покинуть судно.

Батискаф оставался на плаву непродолжительный период, а затем перевернулся и затонул на глубине около 20 метров, где было сильное давление. Из-за этого людям было еще тяжелее ориентироваться, тем более в состоянии паники.

На место катастрофы первыми прибыли туристические катера. Туристы помогали доставать из воды затонувших пассажиров. Пострадавших доставили на берег. К этому времени там уже было более 20 машин скорой помощи. Известно о 6 погибших погибших, 9 находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что экскурсию приобрели у Sharm El-Ghada Excursions. Батискаф «Синдбад» на момент трагедии был в эксплуатации уже три года.